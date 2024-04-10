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الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة بحق عائلة هنيِّة عصر يوم عيد الفطر بقصف سيارة مدنية راح ضحيتها خمسة شهداء

10 نيسان / أبريل 2024 07:11

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة بحق عائلة هنيِّة عصر اليوم "يوم عيد الفطر" بقصف سيارة مدنية راح ضحيتها خمسة شهداء حتى الآن

???? ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عصر اليوم "يوم عيد الفطر" مجزرة فظيعة بحق عائلة الأستاذ/ إسماعيل هنيِّة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية - حماس بعد قصف طائرات الاحتلال سيارة مدنية كان يستقلها عدداً من أبنائه وأحفاده، وراح ضحية هذه المجزرة خمسة شهداء حتى الآن ووقوع إصابات.

???? جيش الاحتلال ارتكب هذه المجزرة خلال جولة لعائلة هنية كانت تقوم بتنفيذ زيارات اجتماعية وعائلية بمناسبة حلول عيد الفطر، حيث تأتي هذه الجريمة استكمالاً لسلسلة من جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين والأطفال والنساء رغم الأجواء المقدسة لعيد الفطر المبارك.

???? ندين بأشد العبارات جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث وصل المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 125 شهيداً قتلهم جيش الاحتلال بدم بارد ودون مراعاة لمشاعر المسلمين.

???? نُحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر والجرائم التي مازال يرتكبها في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والأطفال والنساء والنازحين.

???? نطالب كل دول العالم الحر بوقف هذه الحرب العدوانية بالضغط على الاحتلال المجرم، ووقف عدوانه المستمر على شعبنا الفلسطيني.

المكتب الإعلامي الحكومي

الأربعاء 10 أبريل 2024م

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