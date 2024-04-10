فيديو | مرضى الكلى يموتون يومياً بمستشفى شهداء الأقصى نتيجة العدد والعبء الكبيرين وصعوبة الواقع المرير

???? مرضى الكلى يموتون يوميا بمستشفى شهداء الأقصى نتيجة العدد والعبء الكبيرين وصعوبة الواقع المرير

https://youtu.be/QGmErFv7fkc

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???? مناشدة لمنظمة الصحة العالمية ولمنظمة الصليب الأحمر وإلى كل المنظمات الصحية العربية والدولية والعالمية والأممية.. قسم الكلى بمستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى يحتاج إلى تطوير وتوسعة بشكل فوري وعاجل.

قبل حرب الإبادة كان القسم يقدم خدمة غسيل الكلى لعدد 140 مريض كلى فقط، والآن مع حرب الإبادة الجماعية وحركة النزوح العالية لمحافظات الجنوب أصبح القسم يستقبل 480 حالة مريض كلى أسبوعياً، بينما الأجهزة المتوفرة عددها 22 جهازاً فقط لهذا العدد الكبير من المرضى، وجزء من هذه الأجهزة متعطل، وبالتالي هذه الأجهزة لا تستطيع تغطية كل هذا العدد وكل هذا العبء الكبير عليها.

يضطر القسم إلى إعطاء المريض الواحد جلستين في الأسبوع فقط، ومدة الجلسة الواحدة ساعتين فقط، بمجموع غسيل 4 ساعات أسبوعياً فقط، بينما من المفترض أن يغسل المريض 3 جلسات أسبوعياً بواقع 4 ساعات للجلسة الواحدة، بمجموع 12 ساعة غسيل أسبوعياً، ولكن هذا غير معمول فيه بسبب الواقع المرير الذي يعيشه قسم غسيل الكلى في مستشفى شهداء الأقصى.

المطلوب: توفير أجهزة غسيل كلى وإيصالها إلى مستشفى شهداء الأقصى سواء من المستشفيات التي استهدفها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة داخل قطاع غزة، أو توفير أجهزة غسيل كلى من خارج قطاع غزة.