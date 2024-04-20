الإعلام الحكومي: الاحتلال يمارس التضليل والكذب ويسوّق رواية زائفة عن إدخال المساعدات وزيادة أعداد الشاحنات

⭕ تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال يمارس التضليل والكذب ويسوّق رواية زائفة عن إدخال المساعدات وزيادة أعداد الشاحنات

يتعمد الاحتلال الكذب فيما يخص الواقع الإنساني داخل قطاع غزة، ويسوق منذ مدة رواية زائفة عن إدخال تحسينات في آلية إدخال المساعدات وزيادة أعداد الشاحنات الداخلة للقطاع؛ الأمر الذي نفاه برنامج الأغذية العالمي، بإعلانه يوم الخميس الماضي، عن دخول 392 شاحنة مساعدات محملة بالغذاء فقط إلى قطاع غزة خلال شهر أبريل الجاري.

وأكد البرنامج الأممي في منشور على منصة إكس: "وصول 392 شاحنة محملة بالأغذية فقط منذ بداية شهر أبريل".

وأوضح البرنامج أن ذلك العدد هو "نفس المعدل تقريبا في مارس، ولكنه نصف العدد مقارنة بشهر يناير".

إن هذا الإعلان لبرنامج الأغذية العالمي يتوافق تماما مع الاحصائيات الموثقة لدينا، والتي تؤكد أن رواية الاحتلال حول تحسن أعداد شاحنات المساعدات وتبني الولايات المتحدة لهذه الرواية وحديثها عن إدخال نحو ٣٠٠ شاحنة مساعدات يوميا، هو محض كذب وتزييف للواقع، فمجمل ما يدخل يوميا من شاحنات المساعدات بالمتوسط يتراوح بين ١٣٠-١٥٠ شاحنة فقط، وهو ما يمثل فعليا ٢٥٪؜ تقريبا مما كان عليه الحال قبل العدوان.

وبحسب ما هو موثق لدينا فإن عدد شاحنات المساعدات الإجمالي منذ بداية الشهر الحالي لم يتجاوز ٢٨٠٠ شاحنة مساعدات، بينها ٧٤٤ شاحنة دخلت من معبر رفح ونحو ٢٠٠٠ شاحنة دخلت من معبر كرم آبو سالم، في حين أن ما وصل مناطق شمال غزة لم يتجاوز ٣٢٧ شاحنة مساعدات في نفس الفترة.

هذه الإحصائيات تعطي مؤشراً واضحاً عن طبيعة الأزمة الإنسانية المتفاقمة ونقص الغذاء التي يعيشها قطاع غزة بمختلف مناطقه وخاصة شماله، وتضع دليلا حقيقيا على كذب الاحتلال والإدارة الأمريكية فيما يخص زيادة أعداد شاحنات المساعدات ووصولها لما يزيد عن ٣٠٠ شاحنة يوميا.

نؤكد أن مناطق شمال غزة لا زالت تعاني أزمة حقيقية في الغذاء ونقصا واضحا في مختلف السلع التموينية، وأن الانفراجة المحدودة التي حدثت في بعض السلع والمواد مردها إلى إدخال شاحنات بضائع للتجار بتنسيق خاص ودفع مبالغ كبيرة لتنسيق دخولها لشمال غزة.

نشدد أن الطريقة الوحيدة لوقف المجاعة بشمال غزة ومعالجة أزمة الغذاء في قطاع غزة، هي فتح جميع المعابر والوصول المنتظم والمستدام للمساعدات والبضائع دون تقييد ووقف العدوان عن أبناء شعبنا.

سلامة معروف

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي

غزة-فلسطين

السبت 20 أبريل 2024م