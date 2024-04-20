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التصريحات الأمريكية بخصوصها متناقضة وغير دقيقة:

الإعلام الحكومي: نُحمّل الإدارة الأمريكية والاحتلال استمرار حرب التجويع ومنع إدخال المساعدات بطريقة انسيابية

20 نيسان / أبريل 2024 08:54

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

⭕  تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

نُحمّل الإدارة الأمريكية والاحتلال "الإسرائيلي" استمرار حرب التجويع ومنع إدخال المساعدات بطريقة انسيابية ونؤكد أن التصريحات الأمريكية بخصوصها متناقضة وغير دقيقة

◼ مازالت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" متواصلة على قطاع غزة ضد المدنيين والأطفال والنساء، ومازالت الإدارة الأمريكية تنخرط في هذه الحرب من خلال إمداد الاحتلال بالصواريخ والقنابل القاتلة، وتعطي جيش الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم ضد المدنيين، بل وتتماهى مع رواية الاحتلال الكاذبة، وتنشر أخباراً زائفة ليس لها رصيد من الواقع والتي كان آخرها بخصوص إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

◼ حيث أن وزير الخارجية الأمريكي ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية زَعَمَا أن عدد الشَّاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة وصل إلى 400 شاحنة يومياً وهذا غير صحيح، كما زعم الرئيس الأمريكي أن قطاع غزة دخله 3000 شاحنة خلال أسبوعين وهذا غير صحيح أيضاً، حيث أن ما دخل إلى قطاع غزة منذ بداية شهر أبريل وحتى الآن هو 3,814 شاحنة، بمعدل 200 شاحنة في اليوم الواحد، وغالبيتها مساعدات غير أساسية، أي أنها نصف ما تتحدث عنه الإدارة الأمريكية.

◼ إننا نحمل الإدارة الأمريكية والاحتلال "الإسرائيلي" مسؤولية استمرار سياسة وحرب التجويع، وإخضاع المدنيين إلى الضغط من خلال منع إدخال المساعدات بطريقة انسيابية كما كفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والذي يعتبر استخدام التجويع كسلاح من أسلحة وأساليب الحرب؛ يعتبره جريمة من الجرائم ضد الإنسانية.

◼ نطالب كل المنظمات الدولية والحقوقية وكل دول العالم الحر بالضغط على الإدارة الأمريكية وعلى الاحتلال "الإسرائيلي" وعلى كل الأطراف ذات العلاقة من أجل فتح معبر رفح الحدودي وفتح جميع معابر قطاع غزة، وإدخال 1000 شاحنة من المساعدات يومياً، من أجل إنقاذ الواقع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وإنقاذ كل القطاعات التي دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" خلال حرب الإبادة الجماعية بدعم ومساندة من الإدارة الأمريكية.

المكتب الإعلامي الحكومي
السبت 20 أبريل 2024م

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