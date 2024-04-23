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الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم (200) – الثلاثاء 23 أبريل 2024م

23 نيسان / أبريل 2024 11:02

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

???? *المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (200) – الثلاثاء 23 أبريل 2024م*

 

◻️ (200) يوم على حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (3,025) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻️ (41,183) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (34,183) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

◻️ (14,778) شهيداً من الأطفال.

◻️ (30) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.

◻️ (9,752) شهيدة من النساء.

◻️ (485) شهيداً من الطواقم الطبية.

◻️ (67) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (140) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (7,000) مفقودٍ.

◻️ (77,143) مُصاباً.

◻️ (72%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج لإجراء عمليات.

◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج.

◻️ (1,090,000) مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح.

◻️ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

◻️ (5,000) حالة اعتقال من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

◻️ (20) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (181) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

◻️ (103) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (309) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (239) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (317) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (86,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻️ (294,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.

◻️ (75,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

◻️ (32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (160) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻️ (126) سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.

◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

◻️ (30) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة.

 

*المكتب الإعلامي الحكومي*

الثلاثاء 23 أبريل 2024م

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