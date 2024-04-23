???? #انفوجرافيك || 200 يوم على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على المدنيين في قطاع غزة

المكتب الإعلامي الحكومي

الثلاثاء 23 أبريل 2024م

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