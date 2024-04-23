???? #انفوجرافيك || 200 يوم على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على المدنيين في قطاع غزة
المكتب الإعلامي الحكومي
الثلاثاء 23 أبريل 2024م
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23 نيسان / أبريل 2024 07:26
19:26انفوجرافيك 200 يوم على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على المدنيين في قطاع غزة
11:02الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم (200) – الثلاثاء 23 أبريل 2024م
20:54الإعلام الحكومي: نُحمّل الإدارة الأمريكية والاحتلال استمرار حرب التجويع ومنع إدخال المساعدات بطريقة انسيابية
18:04الإعلام الحكومي: الاحتلال يمارس التضليل والكذب ويسوّق رواية زائفة عن إدخال المساعدات وزيادة أعداد الشاحنات
17:44الإعلام الحكومي: منع إدخال غاز الطهي والوقود ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في ظل الحرب على غزة