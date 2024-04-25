الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يمنع إدخال سلعة الدخان بكميات تجارية وننفي جباية أية ضرائب ونطالب برفع الحصار

???? *تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

⭕ *الاحتلال "الإسرائيلي" يمنع إدخال سلعة الدخان بكميات تجارية وننفي جباية أية ضرائب ونطالب برفع الحصار عن قطاع غزة*

نؤكد أن سلعة الدخان لم تدخل إلى قطاع غزة بكميات تجارية منذ السابع من أكتوبر 2023م حتى اليوم، حيث أن الاحتلال "الإسرائيلي" يمارس الضغط على المواطنين بشكل مقصود ومتعمّد، حيث تم توريد قبل ذلك ثلاث شاحنات إلى معبر كرم أبو سالم غير أن الاحتلال أرجعها ومنع إدخالها إلى قطاع غزة.

نؤكد أن وزارة المالية في غزة لا تجبي أية ضرائب أو أي نوع من الجباية على أي سلعة في حال دخولها إلى قطاع غزة بما في ذلك سلعة الدخان، وإن عملية عرقلة إدخال السلع والدخان تحديداً ومنع إدخالها يأتي في سياق تشديد الحصار على قطاع غزة وتغيير المزاج العام والعبث بالبعد الاجتماعي.

إننا ندعو كل التجّار في قطاع غزة إلى ضرورة إدخال كل السلع التي تهم المواطنين، ونؤكد على إعفاء جميع السلع الواردة من الرسوم والجمارك والضرائب تقديراً للظروف التي يمر بها شعبنا الفلسطيني بسبب عدوان الاحتلال، كما ونطالب كل دول العالم إلى الضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل السماح بإدخال كل السلع إلى قطاع غزة.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

الخميس 25 أبريل 2024م