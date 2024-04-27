رابط درايف | وثائق صور وفيديوهات حول ارتكاب الاحتلال لجرائم ضد الإنسانية في مجمع ناصر الطبي

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27 نيسان / أبريل 2024 12:07
00:11الإعلام الحكومي: عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة خلال هذا الأسبوع (١٠٦٣) شاحنة فقط
00:07رابط درايف | وثائق صور وفيديوهات حول ارتكاب الاحتلال لجرائم ضد الإنسانية في مجمع ناصر الطبي
18:50الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يمنع إدخال سلعة الدخان بكميات تجارية وننفي جباية أية ضرائب ونطالب برفع الحصار
18:09بالفيديو | "الدفاع المدني" يعقد مؤتمراً صحفياً يؤكد خلاله على ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" جرائم ضد الإنسانية وإنشاء مقابر جماعية
11:26ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 141 صحفياً بارتقاء الشهيد الصحفي محمد بسام الجمل