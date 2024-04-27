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رابط درايف | وثائق صور وفيديوهات حول ارتكاب الاحتلال لجرائم ضد الإنسانية في مجمع ناصر الطبي

27 نيسان / أبريل 2024 12:07

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

???? فيديو | مؤتمر صحفي للدفاع المدني الفلسطيني حول ارتكاب الاحتلال لجرائم ضد الإنسانية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس   https://youtu.be/jpcV-pZFs5U   ⭕ رابط درايف مهم يشمل: 1. نص المؤتمر 2. صور توثيقية 3. فيديوهات توثيقية 4. فيديو المؤتمر   https://drive.google.com/drive/folders/1AaGk7hz3m_0gea4Xdvzz4TRjvfo1zl1K?usp=sharing   المكتب الإعلامي الحكومي الخميس 25 أبريل 2024م
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