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الإعلام الحكومي: عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة خلال هذا الأسبوع (١٠٦٣) شاحنة فقط

27 نيسان / أبريل 2024 12:11

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

⭕ تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة خلال هذا الأسبوع (١٠٦٣) شاحنة فقط

بلغ عدد شاحنات المساعدات الداخلة لقطاع غزة خلال هذا الأسبوع عدد (١٠٦٣) شاحنة مساعدات، بواقع (٢٠٥) شاحنة دخلت من معبر رفح، و(٨٥٨)شاحنة من معبر كرم أبوسالم، فيما لم يدخل إلى شمال قطاع غزة سوى (٤٩)شاحنة من إجمالي هذه الشاحنات.

هذا العدد هو أقل بكثير من احتياج شعبنا سيما شمال غزة، وهو يتنافى مع التصريحات الأمريكية والاسرائيلية التي تتحدث عن زيادة شاحنات المساعدات وتزعم إدخال ٣٠٠ شاحنة مساعدات يوميا.

نؤكد أن ممارسات الاحتلال بالتضييق على عمل المؤسسات الإغاثية واستهداف طواقمها ومنعها من العمل، والتحكم بكميات الغذاء التي تصل لأبناء شعبنا لتبقى دون تحقيق مستويات الأمن الغذائي لهم، نؤكد أن هذه الممارسات هي جرائم تستوجب المحاسبة، وتتعارض مع التدابير التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.

ندعو إلى فتح دائم لكافة المعابر الواصلة لقطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات بما لا يقل عن ١٠٠٠ شاحنة يوميا، لتجاوز آثار أزمة الغذاء التي تعصف بمواطنينا في وسط وجنوب القطاع، وإنهاء المجاعة وانعدام مؤشرات الأمن الغذائي بشمال القطاع.

نطالب بدور أكثر فاعلية لوكالة (الأونروا) ومنظمات الإغاثة التابعة للامم المتحدة كبرنامج الغذاء العالمي، ورفع يد الاحتلال عن هذه المنظمات وإنهاء كل أشكال التضييق عليها وإتاحة المجال لممارسة عملها بحرية.

سلامة معروف

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي

غزة-فلسطين

الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤م

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