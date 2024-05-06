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الإعلام الحكومي: قرار الاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاق قناة الجزيرة ومصادرة مقدراتها جريمة قانونية وفضيحة مُدوية وانتهاكاً صارخاً لحرية الرَّأي والتعبير

06 آيار / مايو 2024 10:58

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

*تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

*قرار الاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاق قناة الجزيرة ومصادرة مقدراتها جريمة قانونية وفضيحة مُدوية وانتهاكاً صارخاً لحرية الرَّأي والتعبير*

أعلنت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" عن قرارها بإغلاق قناة الجزيرة ومنعها من العمل داخل "إسرائيل" ومصادرة مقدراتها، في جريمة واضحة ومخالفة للقانون الدولي، حيث يعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير وضربة قاضية للاحتلال ولأجهزته المختلفة والذي لطالما تغنى كذباً بالديمقراطية وحقوق الإنسان، لتؤكد على أنه احتلال يتلذذ بارتكاب الانتهاكات المختلفة.

إن قناة الجزيرة نجحت في تقديم نموذجٍ إعلاميٍ فريدٍ على مدار سنوات طويلة من خلال إبداعها في تناول الأخبار، وتميزت في إدارة المعلومات بشكل إبداعي، وهو ما ضمن مبدأ حرية الجمهور في الحصول على المعلومة.

لقد فشل الاحتلال "الإسرائيلي" مراراً في إسكات صوت الجزيرة من خلال اتباعه لأساليب متعددة ضدها، فأقدم على اغتيال صحفييها مثل شيرين أبو عاقلة وسامر أبو دقة وغيرهم، وحاول اغتيالهم مثل وائل الدحدوح وإسماعيل أبو عمر وغيرهم، ومارس المضايقة الفعلية على صحفييها في الميدان من خلال احتجازهم أو الاعتداء عليهم أو قصف منازلهم أو تخويفهم وإرهابهم، حتى وصل اليوم إلى فضيحة مدوية باتخاذ قرار كارثي بإغلاق قناة الجزيرة ومصادرة مقدراتها تحت حجج واهية.

وإزاء هذه الجريمة والفضيحة المدوية للاحتلال فإننا في المكتب الإعلامي الحكومي ندين بأشد العبارات قرار الاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاق قناة الجزيرة ومنعها من العمل داخل "إسرائيل" ومصادرة مقدراتها، وندعو كل الاتحادات الصحفية وكل الهيئات ذات العلاقة بحقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذه الجريمة والتي تعدُّ مخالفة واضحة للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير.

إننا ندين الصمت المخزي لكثير من الدول التي تعتبر نفسها وصية على العالم وعلى حقوق الإنسان، بينما هي منخرطة في حرب الإبادة الجماعية، ومشاركِة في حرب تكميم أفواه الإعلاميين والصحفيين ووسائلهم الإعلامية، وندعو إلى فضحهم على أوسع المستويات.

ندعو كل وسائل الإعلام والإعلاميين في الوطن العربي والعالم إلى إعلان التضامن الكامل مع قناة الجزيرة، وإسنادها في هذه المعركة الفاصلة على الحقيقة والرواية والأخلاق حتى يتراجع هذا الاحتلال المجرم عن جريمته النكراء، كما وندعو كل وسائل الإعلام إلى حشد الطاقات في مواجهة صَلف الاحتلال "الإسرائيلي" في إطار فضحه على جرائمه ومجازره التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني في إطار حرب الإبادة الجماعية التي دخلت شهرها الثامن على التوالي.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

الأحد 5 مايو 2024

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