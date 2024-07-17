الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (285) – الأربعاء 17 يوليو 2024

???? المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (285) – الأربعاء 17 يوليو 2024م:
◻ (285) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.
◻ (3,408) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
◻ (48,794) شهيداً ومفقوداً.
◻ (10,000) مفقودٍ.
◻ (38,794) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
◻ (16,172) شهيداً من الأطفال.
◻ (34) استشهدوا نتيجة المجاعة.
◻ (10,798) شهيدة من النساء.
◻ (500) شهيداً من الطواقم الطبية.
◻ (79) شهيداً من الدفاع المدني.
◻ (160) شهيداً من الصحفيين.
◻ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
◻ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
◻ (89,364) جريحاً ومُصاباً.
◻ (70%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
◻ (162) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.
◻ (12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
◻ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
◻ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.
◻ (1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.
◻ (71,338) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
◻ (60,000) سيدة حامل تقريبا مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
◻ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.
◻ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.
◻ (36) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
◻ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻ (197) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
◻ (115) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻ (330) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻ (107) علماء وأساتذة جامعات وباحثين أعدمهم الاحتلال.
◻ (610) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻ (211) مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻ (150,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
◻ (80,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.
◻ (200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.
◻ (81,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.
◻ (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻ (68) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻ (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
◻ (131) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.
◻ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.
◻ (3,030) كليو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال بالكامل.
◻ (33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة.
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الأربعاء 17 يوليو 2024