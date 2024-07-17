الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (285) – الأربعاء 17 يوليو 2024

???? المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (285) – الأربعاء 17 يوليو 2024م:

◻ (285) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.

◻ (3,408) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻ (48,794) شهيداً ومفقوداً.

◻ (10,000) مفقودٍ.

◻ (38,794) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

◻ (16,172) شهيداً من الأطفال.

◻ (34) استشهدوا نتيجة المجاعة.

◻ (10,798) شهيدة من النساء.

◻ (500) شهيداً من الطواقم الطبية.

◻ (79) شهيداً من الدفاع المدني.

◻ (160) شهيداً من الصحفيين.

◻ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

◻ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

◻ (89,364) جريحاً ومُصاباً.

◻ (70%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

◻ (162) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

◻ (12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

◻ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

◻ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

◻ (1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.

◻ (71,338) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

◻ (60,000) سيدة حامل تقريبا مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

◻ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.

◻ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

◻ (36) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

◻ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻ (197) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

◻ (115) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻ (330) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻ (107) علماء وأساتذة جامعات وباحثين أعدمهم الاحتلال.

◻ (610) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻ (211) مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻ (150,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻ (80,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

◻ (200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

◻ (81,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

◻ (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻ (68) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻ (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻ (131) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

◻ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

◻ (3,030) كليو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال بالكامل.

◻ (33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الأربعاء 17 يوليو 2024