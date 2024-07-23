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تحديث | بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي حول عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على محافظة خان يونس

23 تموز / يوليو 2024 11:32

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

⭕ تحديث || بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي حول عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على محافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة):

◼ (24) ساعة على بدء العدوان الجديد
◼ (89) شهيداً
◼ (263) مصاباً
◼ (68) مفقوداً
◼ (1,217) مناشدة من عائلات محاصرة
◼ (13) منزلاً قصفها الاحتلال فوق رؤوس ساكنيها
◼ (190) منزلاً ومبنىً سكنياً طالها قصف الاحتلال
◼ (130) غارة وقصف نفذه الاحتلال بالطائرات والدبابات
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◼ نُدين استمرار ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المجازر المروّعة ضد المدنيين والنازحين.
◼ نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر.
◼ نُطالب المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بوقف هذا العار وهذه المجازر فوراً.

المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الثلاثاء 23 يوليو 2024
الساعة 11:30 صباحاً

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