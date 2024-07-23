⭕ تحديث || بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي حول عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على محافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة):

◼ (24) ساعة على بدء العدوان الجديد

◼ (89) شهيداً

◼ (263) مصاباً

◼ (68) مفقوداً

◼ (1,217) مناشدة من عائلات محاصرة

◼ (13) منزلاً قصفها الاحتلال فوق رؤوس ساكنيها

◼ (190) منزلاً ومبنىً سكنياً طالها قصف الاحتلال

◼ (130) غارة وقصف نفذه الاحتلال بالطائرات والدبابات

-

◼ نُدين استمرار ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المجازر المروّعة ضد المدنيين والنازحين.

◼ نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر.

◼ نُطالب المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بوقف هذا العار وهذه المجازر فوراً.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الثلاثاء 23 يوليو 2024

الساعة 11:30 صباحاً