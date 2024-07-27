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الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة بقصف مستشفىً ميدانياً في مدرسة خديجة بالمحافظة الوسطى وارتقاء 18 شهيداً وعشرات الإصابات

27 تموز / يوليو 2024 12:38

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

⭕ تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

⛔ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة بقصف مستشفىً ميدانياً في مدرسة خديجة بالمحافظة الوسطى وارتقاء 18 شهيداً وعشرات الإصابات

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة جديدة قبل قليل من خلال قصفه لمستشفىً ميداني مُقام داخل مدرسة خديجة في دير البلح بالمحافظة الوسطى، حيث قصف الاحتلال المستشفى بثلاثة صواريخ من الطائرات الحربية المقاتلة الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 18 شهيداً وعشرات الإصابات.

تأتي هذه المجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في ظل إسقاطه للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية، وفي ظل نقص المستلزمات الصحية والطبية، وفي ظل إغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود، وفي ظل كارثية الأوضاع الإنسانية والصحية.

نُدين بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المجزرة المروّعة ضد مستشفى ميداني يقدم الخدمة الطبية لعشرات المرضى والجرحى وكلهم من المدنيين.

نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد النازحين والمدنيين.

نُطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
السبت 27 يوليو 2024

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