*تحديث | المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع أعداد الشهداء في مجزرة المستشفى الميداني بمدرسة خديجة بالمحافظة الوسطى إلى 31 شهيداً وعشرات الإصابات*
عاجل |
27 تموز / يوليو 2024 01:47
*تحديث | المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع أعداد الشهداء في مجزرة المستشفى الميداني بمدرسة خديجة بالمحافظة الوسطى إلى 31 شهيداً وعشرات الإصابات*
13:47تحديث | المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع أعداد الشهداء في مجزرة المستشفى الميداني بمدرسة خديجة بالمحافظة الوسطى إلى 31 شهيداً وعشرات الإصابات
12:38الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة بقصف مستشفىً ميدانياً في مدرسة خديجة بالمحافظة الوسطى وارتقاء 18 شهيداً وعشرات الإصابات
01:56بيان | وزارة الأسرى والمحررين تدين اغتيال القائد أبو عرة داخل السجون وتؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم ضد الإنسانية واستخدام أسرى دروعاً بشرية
19:28تحديث | تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" المستمر بخان يونس
11:32تحديث | بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي حول عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على محافظة خان يونس