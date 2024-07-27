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تحديث | المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع أعداد الشهداء في مجزرة المستشفى الميداني بمدرسة خديجة بالمحافظة الوسطى إلى 31 شهيداً وعشرات الإصابات

27 تموز / يوليو 2024 01:47

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

*تحديث | المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع أعداد الشهداء في مجزرة المستشفى الميداني بمدرسة خديجة بالمحافظة الوسطى إلى 31 شهيداً وعشرات الإصابات*

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