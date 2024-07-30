الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ينسحب من شرق خان يونس مخلفاً أكثر من 250 شهيداً و300 مصابٍ وتدمير عشرات المنازل في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

⭕ تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

⭕ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ينسحب من شرق خان يونس مخلفاً أكثر من 250 شهيداً و300 مصابٍ وتدمير عشرات المنازل في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

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الثلاثاء 30 يوليو 2024

الساعة 01:30 ظهراً

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◼ (8) أيام استمر عدوان الاحتلال البري الأخير شرق محافظة خان يونس.

◼ (255) شهيداً.

◼ (300) مصاب.

◼ (31) مفقوداً.

◼ (31) منزلاً مأهولاً قصفه الاحتلال فوق رؤوس ساكنيه.

◼ (320) منزلاً ومبنىً سكنياً طاله قصف الاحتلال.

◼ جيش الاحتلال استهدف ودمر القطاعات الحيوية شرق محافظة خان يونس.

◼ جيش الاحتلال أعاق عشرات عمليات التنسيق للوصول لعشرات المصابين والشهداء خلال العدوان.

◼ جيش الاحتلال اخترق القانون الدولي بشأن الحق في الحياة والحق بإنقاذ الأرواح.

◼ جيش الاحتلال كرر ارتكاب الجريمة ضد الإنسانية بشأن التهجير والنزوح، وعمل على تهديد حياة مئات الآلاف من المدنيين وعرض حياتهم للموت.

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◼ نُدين بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" للمجازر المروّعة ضد المدنيين والنازحين شرق محافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة).

◼ نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد المدنيين وإزهاق أرواح المئات.

◼ نُطالب المحاكم الدولية والمجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" ونطالبهم بوقف هذا العار ووقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف هذه الجرائم وهذه المجازر بشكل فوري وعاجل.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الثلاثاء 30 يوليو 2024

الساعة 01:30 ظهراً