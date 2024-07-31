⭕ بيان نعي القائد الوطني الشهيد/ إسماعيل عبد السلام هنية "أبو العبد"

"مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"

بكل معاني الفخر والاعتزاز والاحتساب، تنعى متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم في مشارق الأرض ومغاربها:

القائد الوطني الشهيد/ إسماعيل عبد السلام هنية "أبو العبد"

رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الأسبق

ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"

الذي ارتقى إلى العلا بعد عملية اغتيال جبانة في محل إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران، عقب مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الشفاء العاجل للجرحى والمصابين

الحرية لأسرانا في سجون الاحتلال

التحية لشعبنا الفلسطيني العظيم

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الأربعاء 31 يوليو 2024