الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 165 صحفياً باستشهاد الصحفيين إسماعيل الغول ورامي الريفي

⛔ ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 165 صحفياً:

⭕ المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (165 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين:

???? الصحفي الشهيد/ إسماعيل الغول

مراسل قناة الجزيرة في مدينة غزة

???? الصحفي الشهيد/ رامي الريفي

المصور الصحفي الذي يعمل مع قناة الجزيرة

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، ونُحمله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الأربعاء 31 يوليو 2024م