الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (300) – الخميس 1 أغسطس 2024

???? المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (300) – الخميس 1 أغسطس 2024م:

◻ (300) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.

◻ (3,457) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻ (49,480) شهيداً ومفقوداً.

◻ (10,000) مفقودٍ.

◻ (39,480) شهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات.

◻ (16,314) شهيداً من الأطفال.

◻ (35) استشهدوا نتيجة المجاعة.

◻ (10,980) شهيدة من النساء.

◻ (885) شهيداً من الطواقم الطبية.

◻ (79) شهيداً من الدفاع المدني.

◻ (165) شهيداً من الصحفيين.

◻ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

◻ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

◻ (91,128) جريحاً ومُصاباً.

◻ (69%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

◻ (168) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

◻ (12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

◻ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

◻ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

◻ (1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.

◻ (71,338) حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.

◻ (60,000) سيدة حامل تقريبا مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

◻ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.

◻ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

◻ (36) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

◻ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻ (198) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

◻ (117) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻ (332) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻ (107) علماء وأساتذة جامعات وباحثين أعدمهم الاحتلال.

◻ (610) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻ (211) مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻ (150,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻ (80,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

◻ (200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

◻ (82,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

◻ (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻ (68) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻ (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻ (131) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

◻ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

◻ (3,030) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.

◻ (34) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.

◻ (700) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.

◻ (33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الخميس 1 أغسطس 2024