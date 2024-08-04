الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة داخل مستشفى شهداء الأقصى بقصف خيام النازحين راح ضحيتها ارتقاء 3 شهداء وأكثر من 18 إصابة حتى الآن

???? تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

???? جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة داخل مستشفى شهداء الأقصى بقصف خيام النازحين راح ضحيتها ارتقاء 3 شهداء وأكثر من 18 إصابة حتى الآن

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد 4 أغسطس 2024 مجزرة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بقصف عدة خيام للنازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وأكثر من 18 إصابة حتى الآن، بينها إصابات خطيرة تتعامل معها الطواقم الطبية في المستشفى.

إننا ندين بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الجديدة والتي تضاف إلى سلسلة من المجازر المستمرة منذ أكثر من 300 يوم من حرب الإبادة_الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.

نحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم المستمرة، ونطالب كل العالم بإدانتها.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

فجر الأحد 4 أغسطس 2024