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بيان نعي القائد الشهيد المهندس/ عبد الفتاح الزريعي "أبو أحمد" وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

04 آب / أغسطس 2024 06:36

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

???? بيان نعي القائد الشهيد المهندس/ عبد الفتاح الزريعي "أبو أحمد" وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

"مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"

بكل معاني الفخر والاعتزاز والاحتساب، تنعى متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم:

القائد الشهيد المهندس/
م. عبد الفتاح الزريعي "أبو أحمد"
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة

الذي ارتقى إلى العلا بعد استهدافه من طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل مباشر، حيث استشهد هو ووالدته الكريمة "أم حسين" رحمهما الله، وفي هذا المقام فإننا نزف قائداً حُكومياً، حيث عمل عملاً متواصلاً، وله مسيرة حافلة ومليئة بالتّضحيات والمواقف المشرّفة، وكان مثالاً للإخلاص والتفاني في عمله وخدمته لأبناء شعبنا الفلسطيني.

استشهد م. عبد الفتاح الزريعي ليلتحق بشهداء شعبنا الفلسطيني العظيم الذين قضوا على يد الاحتلال.

وإننا إذ نحتسب م. الزريعي شهيداً؛ فإننا نؤكد أن ارتقاء قيادات العمل الحكومي لن يثنينا عن أداء واجبنا الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في دورنا الأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان الوحشي.

نسأل الله تعالى له الرحمة والقبول والجنة، ولشعبنا الفلسطيني الكريم ولذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الشفاء العاجل للجرحى والمصابين
الحرية لأسرانا في سجون الاحتلال
التحية لشعبنا الفلسطيني العظيم

المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الأحد 4 أغسطس 2024

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