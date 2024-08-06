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الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (305) – الثلاثاء 6 أغسطس 2024

06 آب / أغسطس 2024 02:46

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

???? المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (305) – الثلاثاء 6 أغسطس 2024م:

◻ (305) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.
◻ (3,471) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
◻ (49,653) شهيداً ومفقوداً.
◻ (10,000) مفقودٍ.
◻ (39,653) شهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات.
◻ (16,365) شهيداً من الأطفال. 
◻ (36) استشهدوا نتيجة المجاعة.
◻ (11,012) شهيدة من النساء.
◻ (885) شهيداً من الطواقم الطبية.
◻ (79) شهيداً من الدفاع المدني.
◻ (165) شهيداً من الصحفيين.
◻ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
◻ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
◻ (91,535) جريحاً ومُصاباً.
◻ (69%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
◻ (172) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.
◻ (12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
◻ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
◻ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.
◻ (1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.
◻ (71,338) حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.
◻ (60,000) سيدة حامل تقريبا مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.
◻ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.
◻ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.
◻ (36) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
◻ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻ (198) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
◻ (120) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻ (332) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻ (107) علماء وأساتذة جامعات وباحثين أعدمهم الاحتلال.
◻ (610) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻ (211) مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻ (150,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
◻ (80,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.
◻ (200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.
◻ (82,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.
◻ (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻ (68) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻ (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
◻ (131) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.
◻ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.
◻ (3,030) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.
◻ (34) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.
◻ (700) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.
◻ (33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.

المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الثلاثاء 6 أغسطس 2024

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