الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (166 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

⛔ ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 166 صحفياً:

⭕ المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (166 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي:

???? الصحفي الشهيد/ محمد عيسى أبو سعادة

مراسل ومصور صحفي ميداني لعدة وسائل إعلام

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، ونُحمله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الثلاثاء 6 أغسطس 2024