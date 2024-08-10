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الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 168 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

10 آب / أغسطس 2024 12:56

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

⛔ ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 168 صحفياً:

⭕ المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (168 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين:

???? الصحفي الشهيد/ تميم أحمد أبو معمر
المحرر الصحفي في تلفزيون فلسطين

???? الصحفي الشهيد/ عبد الله ماهر السوسي
المحرر الصحفي في قناة الأقصى الفضائية

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، ونُحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الجمعة 9 أغسطس 2024

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