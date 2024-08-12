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الإعلام الحكومي: نحذر شعبنا الفلسطيني من أساليب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بجمع معلومات بطرق استخباراتية وتجسسية خبيثة بهدف الاغتيالات والقتل والإبادة

12 آب / أغسطس 2024 05:38

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

???? *تنويه صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

???? *نحذر شعبنا الفلسطيني من أساليب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بجمع معلومات بطرق استخباراتية وتجسسية خبيثة بهدف الاغتيالات والقتل والإبادة*

يُحذر المكتب الإعلامي الحكومي أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من أساليب يستخدمها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" من خلال جمع معلومات عن العديد من العائلات والأفراد والأماكن بطرق استخباراتية وتجسسية خبيثة بهدف ارتكاب جرائم قتل واغتيالات ومجازر وإبادة جماعية بحق المدنيين.

حيث يتم إجراء اتصالات بشكل مدروس للعديد من العائلات والأفراد، ويتم خلال هذه الاتصالات جمع معلومات عن عائلات بأكملها وأفراد مُعيَّنين، ويسألون عن أماكن تواجدهم بالضبط، وأين ينامون، كما ويسألون عن تحركاتهم، وعن ممارساتهم اليومية، وذلك تحت غطاء جمع معلومات لتقديم مساعدات عينية أو نقدية أو طرود غذائية وما شابه ذلك وبشكل مضلل.

إننا نطلق نداء تحذير إلى أبناء شعبنا الفلسطيني بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من تلك الوسائل الخبيثة التي يتبعها الاحتلال "الإسرائيلي"، كما ونناشد أبناء شعبنا الفلسطيني إلى عدم التعاطي مُطلقاً مع مثل هذه الحوادث والاتصالات التي يلحقها كوارث وجرائم قصف وارتكاب مذابح ومجازر وإبادة جماعية للأفراد وللعائلات على يد الاحتلال "الإسرائيلي".

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

الاثنين 12 أغسطس 2024

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