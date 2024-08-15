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فيديو | المؤتمر الصحفي للمكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع أعداد الشهداء عن 40,000 شهيدٍ ممن وصلوا إلى المستشفيات و10,000 مفقودٍ تحت الأنقاض والبنايات المدمرة

15 آب / أغسطس 2024 05:49

صورة المؤتمر الصحفي للمكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع أعداد الشهداء عن 40,000 شهيدٍ ممن وصلوا إلى المستشفيات و10,000 مفقودٍ تحت الأنقاض
صورة المؤتمر الصحفي للمكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع أعداد الشهداء عن 40,000 شهيدٍ ممن وصلوا إلى المستشفيات و10,000 مفقودٍ تحت الأنقاض

???? فيديو || المؤتمر الصحفي للمكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع أعداد الشهداء عن 40,000 شهيدٍ ممن وصلوا إلى المستشفيات و10,000 مفقودٍ تحت الأنقاض والبنايات المدمرة

https://youtu.be/re8GD9XeKhQ

رابط وي ترانسفير 
https://we.tl/t-FKbyJVDVna

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