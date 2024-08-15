???? فيديو || المؤتمر الصحفي للمكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع أعداد الشهداء عن 40,000 شهيدٍ ممن وصلوا إلى المستشفيات و10,000 مفقودٍ تحت الأنقاض والبنايات المدمرة
https://youtu.be/re8GD9XeKhQ
رابط وي ترانسفير
https://we.tl/t-FKbyJVDVna
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15 آب / أغسطس 2024 05:49
???? فيديو || المؤتمر الصحفي للمكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع أعداد الشهداء عن 40,000 شهيدٍ ممن وصلوا إلى المستشفيات و10,000 مفقودٍ تحت الأنقاض والبنايات المدمرة
https://youtu.be/re8GD9XeKhQ
رابط وي ترانسفير
https://we.tl/t-FKbyJVDVna
17:49فيديو | المؤتمر الصحفي للمكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع أعداد الشهداء عن 40,000 شهيدٍ ممن وصلوا إلى المستشفيات و10,000 مفقودٍ تحت الأنقاض والبنايات المدمرة
17:41نص المؤتمر الصحفي للمكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع أعداد الشهداء عن 40,000 شهيدٍ ممن وصلوا إلى المستشفيات و10,000 مفقودٍ تحت الأنقاض
13:34فيديو | مؤتمر الإعلام الحكومي مع مرور 100 يومٍ على إغلاق جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لمعبر رفح الحدودي
15:51مؤتمر| الإعلام الحكومي: مرور 100 يومٍ على إغلاق جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لمعبر رفح الحدودي تسبب بوفاة أكثر من 1000 طفل ومريض وجريح
17:38الإعلام الحكومي: نحذر شعبنا الفلسطيني من أساليب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بجمع معلومات بطرق استخباراتية وتجسسية خبيثة بهدف الاغتيالات والقتل والإبادة