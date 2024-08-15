???? فيديو || المؤتمر الصحفي للمكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع أعداد الشهداء عن 40,000 شهيدٍ ممن وصلوا إلى المستشفيات و10,000 مفقودٍ تحت الأنقاض والبنايات المدمرة

https://youtu.be/re8GD9XeKhQ

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