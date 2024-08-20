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الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (170 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

20 آب / أغسطس 2024 02:54

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

*ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 170 صحفياً:*

⭕ *المكتب الإعلامي الحكومي:* ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (170 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي:

????️ *الصحفي الشهيد/ حمزة عبد الرحمن مرتجى*

يعمل مصوراً وصحفياً مع عدة وسائل إعلام

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، ونُحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الثلاثاء 20 أغسطس 2024

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