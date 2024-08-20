الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب اليوم ثلاث مجازر بقصف مدرسة وسوق ونقطة شحن هواتف نقالة في ثلاث محافظات بقطاع غزة راح ضحيتها 25 شهيداً

???? *بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

⭕ *جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب اليوم ثلاث مجازر بقصف مدرسة وسوق ونقطة شحن هواتف نقالة في ثلاث محافظات بقطاع غزة راح ضحيتها 25 شهيداً وعشرات الإصابات*

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء ثلاث مجازر وحشية من خلال قصف مدرسة مصطفى حافظ بمحافظة غزة راح ضحيتها 12 شهيداً، وقصف سوق بمدينة دير البلح راح ضحيتها 9 شهداء وقصف نقطة شحن هواتف نقالة بمحافظة خان يونس راح ضحيتها 4 شهداء، كما أوقعت هذه المجازر عشرات الإصابات بين صفوف المدنيين.

ويأتي ارتكاب هذه المجازر في إطار استكمال جريمة الإبادة الجماعية التي يستخدم الاحتلال العديد من السياسات لاستكمالها، ومنها سياسة استهداف المدنيين في مراكز الإيواء والنزوح واستهداف تجمعات المدنيين.

نُدين بأشد العبارات استمرار ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" المجازر ضد مراكز النزوح والإيواء وضد الأسواق وضد مراكز تجمع المواطنين المدنيين.

نُحمِّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية والخطيرة لهذه المجازر المستمرة.

نُطالب المُجتمع الدَّولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة – فلسطين

الثلاثاء 20 أغسطس 2024