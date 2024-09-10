???? *المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (340) – الثلاثاء 10 سبتمبر 2024:*

13:24الإعلام الحكومي: نُعلن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظتي غزة والشمال كما ونُطلق نداء تحذير من سياسة الاحتلال "الإسرائيلي" الرامية إلى تخريب حملة التطعيم