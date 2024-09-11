الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة وحشية فظيعة بقصف مدرسة "الجاعوني" التابعة للأونروا في مخيم النصيرات راح ضحيتها 9 شهداء حتى الآن وعشرات الجرحى بينهم موظفين في وكالة الغوث الدولية

???? بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

???? الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة وحشية فظيعة بقصف مدرسة "الجاعوني" التابعة للأونروا في مخيم النصيرات راح ضحيتها 9 شهداء حتى الآن وعشرات الجرحى بينهم موظفين في وكالة الغوث الدولية

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة وحشية فظيعة في مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) حيث قصف مدرسة "الجاعوني" التابعة للأونروا بالطائرات المقاتلة والتي يتواجد فيها أكثر من 5000 نازح، حيث راح ضحية هذه المجزرة الجديدة 9 شهداء حتى الآن و18 إصابة بينهم موظفين في وكالة الغوث الدولية.

هذه المجزرة هي المجزرة رقم 47 التي ارتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية في مخيم النصيرات للاجئين الذي يقطنه حالياً أكثر من ربع مليون إنسان من أهالي المخيم والنازحين إليه، وقد قصف الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة أكثر من 18 مدرسة ومركزاً للنزوح والإيواء داخل مخيم النصيرات للاجئين.

تأتي هذه الجريمة الجديدة بالتزامن مع صعوبة الواقع الصحي في المحافظة الوسطى التي يقطنها حالياً أكثر من مليون إنسان، وإن مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة غير قادرين على تقديم الخدمة الصحية والطبية بشكل جيد نتيجة الاكتظاظ الكبير والإصابات الكثيرة التي تصل إليهما على مدار الشهور الماضية، إضافة إلى التحديات الجسيمة التي تواجه العمل الإنساني والصحي في مخيم النصيرات والمحافظة الوسطى نتيجة حرب الإبادة الجماعية.

ندين ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المجزرة الجديدة والمجازر المتواصلة ضد المدنيين والأطفال والنساء، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المستمرة ضد النازحين وضد المدنيين.

نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة.

نُطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الأربعاء 11 سبتمبر 2024