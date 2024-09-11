???? متابعة || ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة مدرسة "الجاعوني" التابعة للأونروا في مخيم النصيرات التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 14 شهيداً بينهم موظفين في وكالة الغوث الدولية.
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11 أيلول / سبتمبر 2024 05:38
???? متابعة || ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة مدرسة "الجاعوني" التابعة للأونروا في مخيم النصيرات التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 14 شهيداً بينهم موظفين في وكالة الغوث الدولية.
17:38متابعة | ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة مدرسة "الجاعوني" التابعة للأونروا في مخيم النصيرات التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 14 شهيداً بينهم موظفين في وكالة الغوث الدولية
17:09الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة وحشية فظيعة بقصف مدرسة "الجاعوني" التابعة للأونروا في مخيم النصيرات راح ضحيتها 9 شهداء حتى الآن وعشرات الجرحى بينهم موظفين في وكالة الغوث الدولية
23:36المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (340) – الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
15:52توضيح صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص اعتماد أرقام وأعداد الشهداء الصادرة في بيانات المكتب والموجهة لوسائل الإعلام المختلفة
13:24الإعلام الحكومي: نُعلن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظتي غزة والشمال كما ونُطلق نداء تحذير من سياسة الاحتلال "الإسرائيلي" الرامية إلى تخريب حملة التطعيم