???? متابعة || ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة مدرسة "الجاعوني" التابعة للأونروا في مخيم النصيرات التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 14 شهيداً بينهم موظفين في وكالة الغوث الدولية.