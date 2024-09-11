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متابعة | ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة مدرسة "الجاعوني" التابعة للأونروا في مخيم النصيرات التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 14 شهيداً بينهم موظفين في وكالة الغوث الدولية

11 أيلول / سبتمبر 2024 05:38

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

???? متابعة || ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة مدرسة "الجاعوني" التابعة للأونروا في مخيم النصيرات التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 14 شهيداً بينهم موظفين في وكالة الغوث الدولية.

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