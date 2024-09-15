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الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (173 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

15 أيلول / سبتمبر 2024 06:58

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

*ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 173 صحفياً:*

⭕ المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (173 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي:

???? *الصحفي الشهيد/ عبد الله شكشك*

يعمل صحفياً مع عدة وسائل إعلام عربية

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، ونُحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الأحد 15 سبتمبر 2024

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