???? *المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (345) – الأحد 15 سبتمبر 2024:*

21:34متابعة (2) ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة مدرسة "الجاعوني" التابعة للأونروا في مخيم النصيرات التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 18 شهيداً بينهم موظفين في وكالة الغوث الدولية