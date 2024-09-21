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فيديو | المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة حول استهداف الاحتلال لمخازن وزارة الصحة جنوب قطاع غزة واستشهاد 3 من العاملين بوزارة الصحة وإصابة 6 أخرين

21 أيلول / سبتمبر 2024 04:58

المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة حول استهداف الاحتلال لمخازن وزارة الصحة جنوب قطاع غزة واستشهاد 3 من العاملين بوزارة الصحة وإصابة 6 أخرين
المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة حول استهداف الاحتلال لمخازن وزارة الصحة جنوب قطاع غزة واستشهاد 3 من العاملين بوزارة الصحة وإصابة 6 أخرين

???? فيديو | المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة حول استهداف الاحتلال لمخازن وزارة الصحة جنوب قطاع غزة واستشهاد 3 من العاملين بوزارة الصحة وإصابة 6 أخرين.

https://youtu.be/Qzn3WKBLG-Q

المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
السبت 21 سبتمبر 2024

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