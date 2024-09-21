???? فيديو | المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة حول استهداف الاحتلال لمخازن وزارة الصحة جنوب قطاع غزة واستشهاد 3 من العاملين بوزارة الصحة وإصابة 6 أخرين.

19:52المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (345) – الأحد 15 سبتمبر 2024