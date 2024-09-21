???? فيديو | مؤتمر صحفي عاجل صادر عن مستشفى شهداء الأقصى حول أزمة الزيوت وقطع غيار المولدات الكهربائية بمستشفى شهداء الأقصى



https://youtu.be/msv-ZAKknhM



المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين ????????

السبت 21 سبتمبر 2024م