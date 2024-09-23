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الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرتين بقصف مدرستي (خالد بن الوليد وكفر قاسم) في مخيمي النصيرات والشاطئ راح ضحيتهما 10 شهداء بينهم 5 أطفال ونساء

23 أيلول / سبتمبر 2024 12:05

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

???? بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

???? جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرتين بقصف مدرستي (خالد بن الوليد وكفر قاسم) في مخيمي النصيرات والشاطئ راح ضحيتهما 10 شهداء بينهم 5 أطفال ونساء والعديد من الإصابات

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرتين وحشيتين بقصف مدرستين تؤويان أكثر من 10,000 نازح، وهما مدرستي (خالد بن الوليد وكفر قاسم) بمخيمي النصيرات والشاطئ راح ضحيتهما 10 شهداء بينهم 5 أطفال ونساء، كما أوقعت هاتين الجريمتين العديد من الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات.

هاتين الجريمتين هذه اللتان ارتكبها الاحتلال تأتيان في إطار جريمة الإبادة الجماعية حيث بلغ عدد مراكز الإيواء التي قصفها الاحتلال 183 مركزاً للنزوح والإيواء، بينها 163 مدرسة تؤوي مئات آلاف النازحين، وقتل الاحتلال داخل هذه المراكز 1,133 شهيداً.

ندين ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهاتين المجزرتين وللمجازر المتواصلة ضد المدنيين بمراكز الإيواء، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المستمرة ضد المدنيين.

نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب المجازر ضد المدنيين، ونحملهم مسؤولية استهداف وقصف مراكز الإيواء والمدارس.

نُطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال لوقف استهداف مراكز النزوح والإيواء، ووقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الاثنين 23 سبتمبر 2024

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