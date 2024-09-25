???? المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (355) – الأربعاء 25 سبتمبر 2024:

◻ (355) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.

◻ (3,617) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻ (51,495) شهيداً ومفقوداً.

◻ (10,000) مفقودٍ.

◻ (41,495) شهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).

◻ (16,859) شهيداً من الأطفال.

◻ (171) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.

◻ (710) أطفالٍ استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.

◻ (36) استشهدوا نتيجة المجاعة.

◻ (11,429) شهيدة من النساء.

◻ (986) شهيداً من الطواقم الطبية (وزارة الصحة).

◻ (85) شهيداً من الدفاع المدني.

◻ (173) شهيداً من الصحفيين.

◻ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

◻ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

◻ (96,006) جريحاً ومُصاباً. (وزارة الصحة).

◻ (69%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

◻ (183) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻ (25,973) طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

◻ (141) يوماً على إغلاق جميع معابر قطاع غزة.

◻ (12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

◻ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

◻ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

◻ (1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.

◻ (71,338) حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.

◻ (60,000) سيدة حامل تقريباً مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

◻ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.

◻ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

◻ (36) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

◻ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻ (100,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

◻ (200) مقرٍ حكوميٍ دمرها الاحتلال.

◻ (125) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻ (336) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻ (11,500) طالب وطالبة قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

◻ (750) معلماً ومعلمةً وعاملاً في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب.

◻ (115) عالماً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم الاحتلال.

◻ (611) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻ (214) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻ (150,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻ (80,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

◻ (200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

◻ (85,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

◻ (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻ (80) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻ (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻ (131) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

◻ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

◻ (3,130) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.

◻ (330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.

◻ (655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

◻ (2,835,000) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.

◻ (36) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.

◻ (700) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.

◻ (33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الأربعاء 25 سبتمبر 2024