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المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (174 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بعد اغتيال الزميلة الصحفية وفاء العديني

30 أيلول / سبتمبر 2024 11:18

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

*ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 174 صحفياً:*

⭕ المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (174 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد اغتيال الزميلة الصحفية:

???? *الصحفية الشهيدة/ وفاء علي العديني*

التي كانت تعمل صحفية مع عدة وسائل إعلام باللغة الإنجليزية

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، ونُحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الاثنين 30 سبتمبر 2024

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