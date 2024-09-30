المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (360) – الاثنين 30 سبتمبر 2024م

11:18المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (174 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بعد اغتيال الزميلة الصحفية وفاء العديني