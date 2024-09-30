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المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (360) – الاثنين 30 سبتمبر 2024م

30 أيلول / سبتمبر 2024 06:00

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

???? *المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (360) – الاثنين 30 سبتمبر 2024:*

◻️ (360) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (3,628) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻️ (51,615) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (10,000) مفقودٍ.

◻️ (41,615) شهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).

◻️ (16,891) شهيداً من الأطفال.

◻️ (171) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (710) أطفالٍ استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.

◻️ (36) استشهدوا نتيجة المجاعة.

◻️ (11,458) شهيدة من النساء.

◻️ (986) شهيداً من الطواقم الطبية (وزارة الصحة).

◻️ (85) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (174) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

◻️ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

◻️ (96,359) جريحاً ومُصاباً. (وزارة الصحة).

◻️ (396) جريحاً ومُصاباً من الصحفيين والإعلاميين.

◻️ (69%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

◻️ (184) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (25,973) طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

◻️ (146) يوماً على إغلاق جميع معابر قطاع غزة.

◻️ (12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

◻️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

◻️ (1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.

◻️ (71,338) حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل تقريباً مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.

◻️ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

◻️ (36) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (100,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

◻️ (201) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

◻️ (125) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (337) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (11,500) طالب وطالبة قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

◻️ (750) معلماً ومعلمةً وعاملاً في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب.

◻️ (115) عالماً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم الاحتلال.

◻️ (611) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (214) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (150,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻️ (80,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

◻️ (200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

◻️ (85,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

◻️ (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (80) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻️ (131) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

◻️ (3,130) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.

◻️ (330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.

◻️ (655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

◻️ (2,835,000) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.

◻️ (36) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.

◻️ (700) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.

◻️ (86%) نسبة الدمار في قطاع غزة.

◻️ (33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الاثنين 30 سبتمبر 2024

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