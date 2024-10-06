فيديو | مؤتمر صحفي لجهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بعد مرور سنة على جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني

???? مؤتمر صحفي لجهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بعد مرور سنة على جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة
https://youtu.be/MhJV3zqdu1I
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الأحد 6 أكتوبر 2024م
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06 تشرين أول / أكتوبر 2024 02:25
14:25فيديو | مؤتمر صحفي لجهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بعد مرور سنة على جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني
13:42بيان صحفي صادر عن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بعد مرور سنة من الحرب المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني
14:22فيديو | المؤتمر الصحفي المهم لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة مرور سنة كاملة على جريمة الإبادة الجماعية واستهداف المساجد ودور العبادة والمقابر
14:09بيانٌ صادرٌ عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: جيشُ الاحتلالِ "الإسرائيليّ" دمّرَ 814 مسجداً تدميرًا كاملاً واستهدفَ 19 مقبرةً
19:25توضيح صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص موضوع الفتاة اليزيدية التي كانت في قطاع غزة