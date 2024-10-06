فيديو | مؤتمر صحفي لجهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بعد مرور سنة على جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني

???? مؤتمر صحفي لجهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بعد مرور سنة على جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة

https://youtu.be/MhJV3zqdu1I

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الأحد 6 أكتوبر 2024م