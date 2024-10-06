وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي صادر عن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بعد مرور سنة من الحرب المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية التربية والتعليم العالي: مع انقضاء عام من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.. الاحتلال يمعن في استهدافه الوحشي للأطفال ويحرمهم من حقهم في الحماية والتعليم الآمن وكالة الرأي الفلسطينية بيانٌ صادرٌ عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: جيشُ الاحتلالِ "الإسرائيليّ" دمّرَ 814 مسجداً تدميرًا كاملاً واستهدفَ 19 مقبرةً وكالة الرأي الفلسطينية توضيح صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص موضوع الفتاة اليزيدية التي كانت في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أباد 902 عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني بقتل كامل أفرادها خلال سنة من الإبادة الجماعية وكالة الرأي الفلسطينية قاعدة أوريم العسكرية.. مركز التجسس "الإسرائيلي" على العالم الذي أخفق أمام "طوفان الأقصى" وكالة الرأي الفلسطينية الطائرات المسيرة.. سلاح الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المدنيين في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية كيف يؤثر الدولار الأمريكي على سعر البيتكوين وكالة الرأي الفلسطينية المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (360) – الاثنين 30 سبتمبر 2024م وكالة الرأي الفلسطينية المكتب الإعلامي الحكومي يستقبل وفداً من الأمم المتحدة
أخبار » الأخبار الحكومية

فيديو | مؤتمر صحفي لجهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بعد مرور سنة على جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني

06 تشرين أول / أكتوبر 2024 02:25

???? مؤتمر صحفي لجهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بعد مرور سنة على جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة

https://youtu.be/MhJV3zqdu1I

المكتب الإعلامي الحكومي 
قطاع غزة - فلسطين
الأحد 6 أكتوبر 2024م

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟