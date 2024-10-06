وكالة الرأي الفلسطينية فيديو | المؤتمر الصحفي المهم لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة مرور سنة كاملة على جريمة الإبادة الجماعية واستهداف المساجد ودور العبادة والمقابر وكالة الرأي الفلسطينية فيديو | المؤتمر الصحفي المهم لوزارة التربية والتعليم بمناسبة مرور سنة كاملة على جريمة الإبادة الجماعية وأثرها على القطاع التعليمي وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي صادر عن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بعد مرور سنة من الحرب المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية التربية والتعليم العالي: مع انقضاء عام من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.. الاحتلال يمعن في استهدافه الوحشي للأطفال ويحرمهم من حقهم في الحماية والتعليم الآمن وكالة الرأي الفلسطينية بيانٌ صادرٌ عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: جيشُ الاحتلالِ "الإسرائيليّ" دمّرَ 814 مسجداً تدميرًا كاملاً واستهدفَ 19 مقبرةً وكالة الرأي الفلسطينية توضيح صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص موضوع الفتاة اليزيدية التي كانت في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أباد 902 عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني بقتل كامل أفرادها خلال سنة من الإبادة الجماعية وكالة الرأي الفلسطينية قاعدة أوريم العسكرية.. مركز التجسس "الإسرائيلي" على العالم الذي أخفق أمام "طوفان الأقصى" وكالة الرأي الفلسطينية الطائرات المسيرة.. سلاح الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المدنيين في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية كيف يؤثر الدولار الأمريكي على سعر البيتكوين
أخبار » الأخبار الحكومية

قائمة شرف بأسماء ضباط الدفاع المدني الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة

06 تشرين أول / أكتوبر 2024 06:46

قائمة شرف بأسماء ضباط الدفاع المدني الذين قتلهم الاحتلال خلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة نسخة خفيفة
قائمة شرف بأسماء ضباط الدفاع المدني الذين قتلهم الاحتلال خلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة نسخة خفيفة

???? قائمة شرف بأسماء ضباط الدفاع المدني الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة:

  1. محمد موسي محمد حمد (محافظة الشمال)
  2. محمد عبد الحي محمد مرسي (محافظة الشمال)
  3. نعيم سلامة اسماعيل الغول (محافظة غزة)
  4. محمد عبد الحكيم خالد شبير (محافظة خان يونس)
  5. محمد نظمي خميس الغليظ (محافظة غزة)
  6. فضل ساكب حسن عطايا (المحافظة الوسطى)
  7. محمد سليمان شحاده جبر (المحافظة الوسطى)
  8. شادى حسن إبراهيم حمد (المحافظة الوسطى)
  9. اشرف عطا صالح جحا (محافظة غزة)
  10. جهاد عمار خميس أبو طاقيه (محافظة الشمال)
  11. أشرف احمد محمود ابو المعزه (محافظة الشمال)
  12. ماهر حسن حمدان ابو صواوين (المحافظة الوسطى)
  13. ناجي احمد محمد اللبان (محافظة غزة)
  14. عبد الله فريد محمد ابو عوده (محافظة الشمال)
  15. عدي عبد الجواد محمد ابو راس (محافظة غزة)
  16. صابر عمر داود أبو مسلم (محافظة خان يونس)
  17. ابراهيم عطا محمد حمدان (محافظة خان يونس)
  18. محمد عايش سيد حمدان (محافظة الشمال)
  19. محمد احمد موسي علي (محافظة الشمال)
  20. احمد محمد أحمد نوفل (محافظة غزة)
  21. خالد جمال محمد العربيد (محافظة الشمال)
  22. اسامة سليمان صلاح صلاح (محافظة الشمال)
  23. محمود ناهض رشيد عطا الله (محافظة الشمال)
  24. محمد فريد هاشم دغمش (محافظة غزة)
  25. عبد الرحيم يوسف دياب أبو بيض (محافظة الشمال)
  26. ايمن محمد محمد شهوان (محافظة خان يونس)
  27. عبد الله سويلم عبد الله ابو ربيع (المحافظة الوسطى)
  28. احمد محمد العبد خاص (محافظة غزة)
  29. عبد الغفار عايش حسين اسعد (المحافظة الوسطى)
  30. مازن اسماعيل عبد ربه عاشور (محافظة رفح)
  31. اياد عبد الكريم عبد الرحمن سالم ديب (محافظة غزة)
  32. محمد فوزي محمد قطيط (محافظة خان يونس)
  33. علاء العبد يوسف ابو غنيمه (محافظة غزة)
  34. ادهم فتحي حسن عيسى (محافظة غزة)
  35. سليمان علي سليمان ياسين (محافظة غزة)
  36. محمد صبحي موسي الجماصي (محافظة غزة)
  37. نور الدين محمد خميس صقر (محافظة خان يونس)
  38. بهجت عمر موسي الجمال (محافظة غزة)
  39. محمد ماجد أحمد أحمد (محافظة الشمال)
  40. عبد الرازق محمود خالد المملوك (محافظة غزة)
  41. حسام عيد شعبان ابو شعبان (محافظة غزة)
  42. ناجي جمال صالح الفيومي (محافظة غزة)
  43. محمود عبد الكريم نمر السرحي (محافظة غزة)
  44. حامد محمد رشاد زينو (محافظة غزة)
  45. محمد عبدالله محمد ابو القرع (محافظة غزة)
  46. ضياء عصام عبد الرحيم أبو امونه (المحافظة الوسطى)
  47. محمد عماد حمدي عبد الاله (محافظة خان يونس)
  48. احمد زهير احمد حموده (محافظة خان يونس)
  49. ابراهيم شعبان سالم عبيد (محافظة غزة)
  50. احمد صقر حسن ابو هين (محافظة غزة)
  51. احمد محمد صالح حمادة (محافظة الشمال)
  52. محمد عوض احمد سليمان (محافظة الشمال)
  53. محمود محمد احمد قنوع (محافظة غزة)
  54. كرم عماد حماد ابو العراج (محافظة خان يونس)
  55. عبد الله باسم محمد طومان (محافظة خان يونس)
  56. محمد صلاح محمد عبد الهادي (المحافظة الوسطى)
  57. محمود باسم ابراهيم المقادمه (المحافظة الوسطى)
  58. محمود محمد احمد سالم (محافظة غزة)
  59. عبد الكريم حسن عرفات الغازى (محافظة غزة)
  60. حسين دياب حسين ابو جاموس (محافظة رفح)
  61. صهيب عادل محمد ابو طاقية (محافظة رفح)
  62. أحمد أسعد جبريل فرج الله (المحافظة الوسطى)
  63. أسامة عزمي خليل أبو دقة (محافظة خان يونس)
  64. عبد اللطيف محمد ابراهيم سالم (المحافظة الوسطى)
  65. يوسف محمد محمود المملوك (محافظة غزة)
  66. أحمد إسماعيل أحمد ابو القمصان (محافظة الشمال)
  67. بكر رائد حسين أبو حرب (محافظة غزة)
  68. عز الدين عبد الساتر رمضان الكردي (محافظة الشمال)
  69. خالد أديب عبد الله الحوراني (محافظة الشمال)
  70. ابراهيم عماد عبد مطر (محافظة الشمال)
  71. عبد الله منصور عيد عبد الجواد (محافظة الشمال)
  72. حسام حمدي عبد الغني المقيد (محافظة الشمال)
  73. محمد حافظ الاسد حسان حمادة (محافظة غزة)
  74. محمود أيمن محمود أحمد (محافظة الشمال)
  75. بدر عبد الرؤوف توفيق قاسم (محافظة غزة)
  76. مصعب عبد الله سعيد الكردي (محافظة الشمال)
  77. سراج أيمن فتحي كسكين (محافظة خان يونس)
  78. محمود نضال محمود حماد (محافظة خان يونس)
  79. محمد عبد الجواد عبد الهادى الشوبكى (محافظة غزة)
  80. رامي عبد القادر شفيق منصور (المحافظة الوسطى)
  81. محمود عبد الشافي خميس حسين (المحافظة الوسطى)
  82. بلال رمضان عبد ربه فرحان (محافظة خان يونس)
  83. هاني محمد احمد جمعة (محافظة الشمال)
  84. زياد محمد سليم الهباش (المحافظة الوسطى)
  85. عمار راجح احمد عواد (المحافظة الوسطى)
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟