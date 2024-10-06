???? قائمة شرف بأسماء ضباط الدفاع المدني الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة:

18:53المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة على مدار سنة كاملة (366 يوماً) – الأحد 6 أكتوبر 2024