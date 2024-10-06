???? قائمة شرف بأسماء ضباط الدفاع المدني الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة:
- محمد موسي محمد حمد (محافظة الشمال)
- محمد عبد الحي محمد مرسي (محافظة الشمال)
- نعيم سلامة اسماعيل الغول (محافظة غزة)
- محمد عبد الحكيم خالد شبير (محافظة خان يونس)
- محمد نظمي خميس الغليظ (محافظة غزة)
- فضل ساكب حسن عطايا (المحافظة الوسطى)
- محمد سليمان شحاده جبر (المحافظة الوسطى)
- شادى حسن إبراهيم حمد (المحافظة الوسطى)
- اشرف عطا صالح جحا (محافظة غزة)
- جهاد عمار خميس أبو طاقيه (محافظة الشمال)
- أشرف احمد محمود ابو المعزه (محافظة الشمال)
- ماهر حسن حمدان ابو صواوين (المحافظة الوسطى)
- ناجي احمد محمد اللبان (محافظة غزة)
- عبد الله فريد محمد ابو عوده (محافظة الشمال)
- عدي عبد الجواد محمد ابو راس (محافظة غزة)
- صابر عمر داود أبو مسلم (محافظة خان يونس)
- ابراهيم عطا محمد حمدان (محافظة خان يونس)
- محمد عايش سيد حمدان (محافظة الشمال)
- محمد احمد موسي علي (محافظة الشمال)
- احمد محمد أحمد نوفل (محافظة غزة)
- خالد جمال محمد العربيد (محافظة الشمال)
- اسامة سليمان صلاح صلاح (محافظة الشمال)
- محمود ناهض رشيد عطا الله (محافظة الشمال)
- محمد فريد هاشم دغمش (محافظة غزة)
- عبد الرحيم يوسف دياب أبو بيض (محافظة الشمال)
- ايمن محمد محمد شهوان (محافظة خان يونس)
- عبد الله سويلم عبد الله ابو ربيع (المحافظة الوسطى)
- احمد محمد العبد خاص (محافظة غزة)
- عبد الغفار عايش حسين اسعد (المحافظة الوسطى)
- مازن اسماعيل عبد ربه عاشور (محافظة رفح)
- اياد عبد الكريم عبد الرحمن سالم ديب (محافظة غزة)
- محمد فوزي محمد قطيط (محافظة خان يونس)
- علاء العبد يوسف ابو غنيمه (محافظة غزة)
- ادهم فتحي حسن عيسى (محافظة غزة)
- سليمان علي سليمان ياسين (محافظة غزة)
- محمد صبحي موسي الجماصي (محافظة غزة)
- نور الدين محمد خميس صقر (محافظة خان يونس)
- بهجت عمر موسي الجمال (محافظة غزة)
- محمد ماجد أحمد أحمد (محافظة الشمال)
- عبد الرازق محمود خالد المملوك (محافظة غزة)
- حسام عيد شعبان ابو شعبان (محافظة غزة)
- ناجي جمال صالح الفيومي (محافظة غزة)
- محمود عبد الكريم نمر السرحي (محافظة غزة)
- حامد محمد رشاد زينو (محافظة غزة)
- محمد عبدالله محمد ابو القرع (محافظة غزة)
- ضياء عصام عبد الرحيم أبو امونه (المحافظة الوسطى)
- محمد عماد حمدي عبد الاله (محافظة خان يونس)
- احمد زهير احمد حموده (محافظة خان يونس)
- ابراهيم شعبان سالم عبيد (محافظة غزة)
- احمد صقر حسن ابو هين (محافظة غزة)
- احمد محمد صالح حمادة (محافظة الشمال)
- محمد عوض احمد سليمان (محافظة الشمال)
- محمود محمد احمد قنوع (محافظة غزة)
- كرم عماد حماد ابو العراج (محافظة خان يونس)
- عبد الله باسم محمد طومان (محافظة خان يونس)
- محمد صلاح محمد عبد الهادي (المحافظة الوسطى)
- محمود باسم ابراهيم المقادمه (المحافظة الوسطى)
- محمود محمد احمد سالم (محافظة غزة)
- عبد الكريم حسن عرفات الغازى (محافظة غزة)
- حسين دياب حسين ابو جاموس (محافظة رفح)
- صهيب عادل محمد ابو طاقية (محافظة رفح)
- أحمد أسعد جبريل فرج الله (المحافظة الوسطى)
- أسامة عزمي خليل أبو دقة (محافظة خان يونس)
- عبد اللطيف محمد ابراهيم سالم (المحافظة الوسطى)
- يوسف محمد محمود المملوك (محافظة غزة)
- أحمد إسماعيل أحمد ابو القمصان (محافظة الشمال)
- بكر رائد حسين أبو حرب (محافظة غزة)
- عز الدين عبد الساتر رمضان الكردي (محافظة الشمال)
- خالد أديب عبد الله الحوراني (محافظة الشمال)
- ابراهيم عماد عبد مطر (محافظة الشمال)
- عبد الله منصور عيد عبد الجواد (محافظة الشمال)
- حسام حمدي عبد الغني المقيد (محافظة الشمال)
- محمد حافظ الاسد حسان حمادة (محافظة غزة)
- محمود أيمن محمود أحمد (محافظة الشمال)
- بدر عبد الرؤوف توفيق قاسم (محافظة غزة)
- مصعب عبد الله سعيد الكردي (محافظة الشمال)
- سراج أيمن فتحي كسكين (محافظة خان يونس)
- محمود نضال محمود حماد (محافظة خان يونس)
- محمد عبد الجواد عبد الهادى الشوبكى (محافظة غزة)
- رامي عبد القادر شفيق منصور (المحافظة الوسطى)
- محمود عبد الشافي خميس حسين (المحافظة الوسطى)
- بلال رمضان عبد ربه فرحان (محافظة خان يونس)
- هاني محمد احمد جمعة (محافظة الشمال)
- زياد محمد سليم الهباش (المحافظة الوسطى)
- عمار راجح احمد عواد (المحافظة الوسطى)