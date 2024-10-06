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المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة على مدار سنة كاملة (366 يوماً) – الأحد 6 أكتوبر 2024

06 تشرين أول / أكتوبر 2024 06:53

المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة على مدار سنة كاملة
المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة على مدار سنة كاملة

المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة على مدار سنة كاملة (366 يوماً) – الأحد 6 أكتوبر 2024

◻ (366) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.
◻ (3,654) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
◻ (51,870) شهيداً ومفقوداً.
◻ (10,000) مفقودٍ.
◻ (41,870) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).
◻ (16,927) شهيداً من الأطفال.
◻ (171) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.
◻ (710) أطفالٍ استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.
◻ (902) عائلة فلسطينية قتل الاحتلال جميع أفرادها ومسحها من السجل المدني.
◻ (36) استشهدوا نتيجة المجاعة.
◻ (11,487) شهيدة من النساء.
◻ (986) شهيداً من الطواقم الطبية (وزارة الصحة).
◻ (85) شهيداً من الدفاع المدني.
◻ (175) شهيداً من الصحفيين.
◻ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
◻ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
◻ (97,166) جريحاً ومُصاباً وصلوا إلى المستشفيات. (وزارة الصحة).
◻ (396) جريحاً ومُصاباً من الصحفيين والإعلاميين.
◻ (69%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
◻ (187) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻ (25,973) طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.
◻ (152) يوماً على إغلاق جميع معابر قطاع غزة.
◻ (12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
◻ (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
◻ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.
◻ (1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.
◻ (71,338) حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.
◻ (60,000) سيدة حامل تقريباً مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.
◻ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.
◻ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.
◻ (36) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
◻ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻ (100,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.
◻ (204) مقرات حكوميةٍ دمرها الاحتلال.
◻ (125) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻ (337) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻ (12,700) طالب وطالبة قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.
◻ (785,000) طالب وطالبة حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم.
◻ (750) معلماً وموظفاً تربوياً في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب.
◻ (130) عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم الاحتلال.
◻ (814) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي من أصل(1245)  مسجدًا في قطاع غزة.
◻ (148) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم.
◻ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻ (19) مقبرة دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي، من أصل (60) مقبرة.
◻ (2,300) جثمان سرقها الاحتلال من العديد من مقابر قطاع غزة.
◻ (150,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻ (80,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.
◻ (200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.
◻ (85,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.
◻ (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻ (80) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻ (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
◻ (131) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.
◻ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.
◻ (3,130) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.
◻ (330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.
◻ (655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.
◻ (2,835,000) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.
◻ (36) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.
◻ (700) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.
◻ (86%) نسبة الدمار في قطاع غزة.
◻ (35) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.

المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الأحد 6 أكتوبر 2024م

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