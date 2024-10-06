التقرير المصور لتحديث الإحصائيات العامة التي يصدرها المكتب الإعلامي الحكومي بمناسبة مرور سنة كاملة على حرب وجريمة الإبادة الجماعية
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06 تشرين أول / أكتوبر 2024 07:24
التقرير المصور لتحديث الإحصائيات العامة التي يصدرها المكتب الإعلامي الحكومي بمناسبة مرور سنة كاملة على حرب وجريمة الإبادة الجماعية
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19:24التقرير المصور لتحديث الإحصائيات العامة التي يصدرها المكتب الإعلامي الحكومي بمناسبة مرور سنة كاملة على حرب وجريمة الإبادة الجماعية
18:53المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة على مدار سنة كاملة (366 يوماً) – الأحد 6 أكتوبر 2024
18:46قائمة شرف بأسماء ضباط الدفاع المدني الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
14:25فيديو | مؤتمر صحفي لجهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بعد مرور سنة على جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني
13:42بيان صحفي صادر عن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بعد مرور سنة من الحرب المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني