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التقرير المصور لتحديث الإحصائيات العامة التي يصدرها المكتب الإعلامي الحكومي بمناسبة مرور سنة كاملة على حرب وجريمة الإبادة الجماعية

06 تشرين أول / أكتوبر 2024 07:24

صورة للتقرير المصور للتصفح
صورة للتقرير المصور للتصفح

التقرير المصور لتحديث الإحصائيات العامة التي يصدرها المكتب الإعلامي الحكومي بمناسبة مرور سنة كاملة على حرب وجريمة الإبادة الجماعية 

رابط الملف للتصفح

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