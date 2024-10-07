وكالة الرأي الفلسطينية المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة على مدار سنة كاملة (366 يوماً) – الأحد 6 أكتوبر 2024 وكالة الرأي الفلسطينية قائمة شرف بأسماء ضباط الدفاع المدني الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية فيديو | مؤتمر صحفي لجهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بعد مرور سنة على جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية فيديو | المؤتمر الصحفي المهم لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة مرور سنة كاملة على جريمة الإبادة الجماعية واستهداف المساجد ودور العبادة والمقابر وكالة الرأي الفلسطينية فيديو | المؤتمر الصحفي المهم لوزارة التربية والتعليم بمناسبة مرور سنة كاملة على جريمة الإبادة الجماعية وأثرها على القطاع التعليمي وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي صادر عن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بعد مرور سنة من الحرب المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية التربية والتعليم العالي: مع انقضاء عام من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.. الاحتلال يمعن في استهدافه الوحشي للأطفال ويحرمهم من حقهم في الحماية والتعليم الآمن وكالة الرأي الفلسطينية بيانٌ صادرٌ عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: جيشُ الاحتلالِ "الإسرائيليّ" دمّرَ 814 مسجداً تدميرًا كاملاً واستهدفَ 19 مقبرةً وكالة الرأي الفلسطينية توضيح صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص موضوع الفتاة اليزيدية التي كانت في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أباد 902 عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني بقتل كامل أفرادها خلال سنة من الإبادة الجماعية
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تصميم | سنة كاملة على جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد شعبنا الفلسطيني العظيم

07 تشرين أول / أكتوبر 2024 06:34

مازالت حرب الإبادة الجماعية مستمرة ضد شعبنا الفلسطيني
مازالت حرب الإبادة الجماعية مستمرة ضد شعبنا الفلسطيني

???? سنة كاملة على جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد شعبنا الفلسطيني العظيم

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