تصميم | سنة كاملة على جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد شعبنا الفلسطيني العظيم

???? سنة كاملة على جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد شعبنا الفلسطيني العظيم
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07 تشرين أول / أكتوبر 2024 06:34
???? سنة كاملة على جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد شعبنا الفلسطيني العظيم
18:38انفوجرافيك | المكتب الإعلامي الحكومي يصدر تحديث الإحصائيات العامة بمناسبة مرور سنة كاملة على حرب وجريمة الإبادة الجماعية
18:34تصميم | سنة كاملة على جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد شعبنا الفلسطيني العظيم
19:24التقرير المصور لتحديث الإحصائيات العامة التي يصدرها المكتب الإعلامي الحكومي بمناسبة مرور سنة كاملة على حرب وجريمة الإبادة الجماعية
18:53المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة على مدار سنة كاملة (366 يوماً) – الأحد 6 أكتوبر 2024
18:46قائمة شرف بأسماء ضباط الدفاع المدني الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة