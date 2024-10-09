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الإعلام الحكومي: نُطالب المُنظمات الدَّولية بالتوجه فوراً لحماية مستشفى كمال عدوان والإندونيسي والعودة ونرفض تهديدات الاحتلال للمستشفيات بالإخلاء ونحذّر من تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء الطبي

08 تشرين أول / أكتوبر 2024 11:27

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

⭕ تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

???? نُطالب المُنظمات الدَّولية بالتوجه فوراً لحماية مستشفى كمال عدوان والإندونيسي والعودة ونرفض تهديدات الاحتلال للمستشفيات بالإخلاء ونحذّر من تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء الطبي

استكمالاً لإتمام جريمة الإبادة الجماعية وتدمير جميع القطاعات الحيوية في قطاع غزة وعلى رأسها خطة الاحتلال "الإسرائيلي" بإسقاط المنظومة الصحية خاصة في محافظتي غزة والشمال؛ فقد تجرّأ الاحتلال المجرم على تكرار جريمة تهديد المستشفيات والإصرار على إخراجها عن الخدمة والحكم بالإعدام على أكثر من 700,000 إنسان في المحافظتين.

حيث أن الاحتلال بدأ في حصار مستشفى كمال عدوان في محافظة شمال غزة وأطلق النار على مكتب إدارة المستشفى في جريمة يندى لها جبين الإنسانية، إضافة إلى منع إدخال الاحتلال الوقود إلى المستشفى وإلى كل المرافق الطبية، مما يُنذر بتوقف المستشفى عن الخدمة.

كما وقام الاحتلال بمطالبة مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة بإخلائها من المرضى والكوادر الصحية وإلا فإنها ستواجه نفس مصير مستشفى الشفاء بالتدمير والقتل والاعتقال.

إننا نُطالب المُنظمات الدَّولية بالتوجه فوراً والآن لحماية مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة، وإننا نعبر عن رفضنا المطلق لتهديدات الاحتلال المجرم للمستشفيات بالإخلاء ونحذّر العالم والمجتمع الدولي من تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء الطبي وإعدام من فيه من المرضى والجرحى والطواقم الطبية.

إننا ندين بأشد العبارات جرائم الاحتلال بحق القطاع الصحي ومنهجية الاحتلال في تدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وندعو كل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة ضد الإنسانية.

نُحمل الإدارة الأمريكية والاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسؤولية عن هذا العدوان المتواصل ضد المنظومة الصحية في قطاع غزة، والتي تهدف إلى الحكم بالإعدام على 700,000 إنسان في محافظتي غزة والشمال، حيث يأتي ذلك في إطار حرب وجريمة الإبادة الجماعية على مدار سنة كاملة.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف الحرب العدوانية على المنظومة الصحية ووقف تدمير المستشفيات ووقف جريمة وحرب الإبادة الجماعية قبل فوات الأوان.

المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

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