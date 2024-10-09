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المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 176 صحفياً بعد اغتيال الزميل الصحفي محمد الطناني

09 تشرين أول / أكتوبر 2024 06:04

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

*ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 176 صحفياً:*

*المكتب الإعلامي الحكومي:* ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (176 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد اغتيال الزميل الصحفي:

???? *الصحفي الشهيد/ محمد الطناني*

يعمل مصوراً صحفياً في قناة الأقصى الفضائية

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، ونُحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الأربعاء 9 أكتوبر 2024م

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