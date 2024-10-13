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نموذج دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة

13 تشرين أول / أكتوبر 2024 03:51

نموذج دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة
نموذج دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة

 نموذج دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة

 Form for the Entry of Foreign Journalists into the Gaza Strip

الصحفيون والإعلاميون الكرام:
بداية نبارك جهودكم العظيمة التي تقدمونها على مدار الساعة في خدمة قضيتنا الفلسطينية العادلة، فتحية طيبة مباركة لكم أينما كنتم وفي كل مكان.

الزملاء الكرام:
المكتب الإعلامي الحكومي يسعى إلى تسهيل وترتيب وتنظيم العمل الصحفي للإعلاميين الأجانب، خاصة للصحفيين الذين يرغبون بالدخول إلى قطاع غزة خلال أو بعد حرب الإبادة الجماعية، وفي هذا الإطار فإننا نأمل منهم أو من كفلائهم أو المسؤولين عنهم؛ بضرورة تعبئة النموذج على الرابط التالي لترتيب العمل من النواحي المختلفة.

Dear Colleagues:
The Government Media Office strives to facilitate, coordinate, and organize journalistic work for foreign media professionals, especially for journalists who wish to enter the Gaza Strip during or after the war of genocide. In this context, we kindly request that they, their sponsors, or those responsible for them, ensure the completion of the form at the following link to arrange work from various aspects.  

https://forms.gle/syu14bzgGZDpfEwu6

المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة – فلسطين
أكتوبر 2024م

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