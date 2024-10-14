وكالة الرأي الفلسطينية نموذج دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية فيديو ونص المؤتمر الصحفي للمكتب الإعلامي الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يشن حرب استئصال وإبادة جماعية شمال قطاع غزة ويمنع الطواقم الإسعافية والدفاع المدني من انتشال عشرات الشهداء وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يعزز ممارسة الإبادة الجماعية في جباليا ومحافظة شمال قطاع غزة ويمنع الطواقم الإسعافية والدفاع المدني من انتشال أكثر من 75 شهيداً وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: الوضع بمستشفى كمال عدوان كارثي والساعات المقبلة حاسمة على حياة الأطفال في قسم العناية المركزة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقوم بإرجاع الوقود القادم لمستشفيات غزة والشمال للمرة الخامسة على التوالي وجميع مستشفيات ومرافق وزارة الصحة مهددة بالتوقف خلال أقل من 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مذبحة فظيعة بقصف مدرسة "رُفيدة" للنازحين في دير البلح راح ضحيتها 26 شهيداً وأكثر من 92 جريحاً وكالة الرأي الفلسطينية المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 176 صحفياً بعد اغتيال الزميل الصحفي محمد الطناني وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يستفرد بالمدنيين ويرتكب جرائم قتل في شوارع محافظة الشمال وخاصة بمخيم جباليا وصلت إلى 125 شهيداً منذ خمسة أيام ونحذّر المجتمع الدولي من مرحلة متقدمة من ارتكاب الاحتلال للتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية المكتب الإعلامي الحكومي يُصدر | الإصدار الأول لقائمة الشهداء الصحفيين خلال سنة كاملة من جريمة الإبادة الجماعية (أكتوبر 2023 - أكتوبر 2024م) وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: نُطالب المُنظمات الدَّولية بالتوجه فوراً لحماية مستشفى كمال عدوان والإندونيسي والعودة ونرفض تهديدات الاحتلال للمستشفيات بالإخلاء ونحذّر من تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء الطبي
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان صحفي رقم (643) الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف للمرة السابعة على التوالي خيام للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في محرقة جديدة راح ضحيتها 3 شهداء و40 إصابة

14 تشرين أول / أكتوبر 2024 04:10

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

???? بيان صحفي رقم (643) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:   ⭕ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف للمرة السابعة على التوالي خيام للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في محرقة جديدة راح ضحيتها حتى الآن 3 شهداء و40 إصابة   في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمحرقة التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المدنيين والنازحين؛ قصفت طائرات الاحتلال وللمرة السابعة على التوالي منذ بدء الحرب خيام للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء حتى الآن 3 شهداء ووقوع 40 إصابة، بينها إصابات خطيرة.   وقد كانت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" قد نفذت جرائم قصف خيام النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في التواريخ التالية:   1. الأربعاء 10 يناير 2024م 2. الأحد 13 مارس 2024م 3. الاثنين 22 يوليو 2024م 4. الأحد 4 أغسطس 2024م 5. الخميس 5 سبتمبر 2024م 6. الاثنين 27 سبتمبر 2024م 7، الاثنين 14 أكتوبر 2024م   ندين بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المحرقة الجديدة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى.   نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المحرقة والجرائم المُمنهجة بحق المدنيين والنازحين في قطاع غزة.   نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف هذه المحرقة التي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة.   المكتب الإعلامي الحكومي قطاع غزة - فلسطين ????????  الاثنين 14 أكتوبر 2024م
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟