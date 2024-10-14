بيان صحفي رقم (643) الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف للمرة السابعة على التوالي خيام للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في محرقة جديدة راح ضحيتها 3 شهداء و40 إصابة

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14 تشرين أول / أكتوبر 2024 04:10
16:12الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 177 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بعد اغتيال الزميل الصحفي أيمن رويشد
16:10بيان صحفي رقم (643) الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف للمرة السابعة على التوالي خيام للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في محرقة جديدة راح ضحيتها 3 شهداء و40 إصابة
00:00بيان رقم (642) المكتب الإعلامي الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مذبحة جديدة بقصف مدرسة "المُفتي" للنازحين في مخيم النصيرات راح ضحيتها 22 شهيداً بينهم 15 طفلاً وامرأة
12:01فيديو ونص المؤتمر الصحفي للمكتب الإعلامي الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يشن حرب استئصال وإبادة جماعية شمال قطاع غزة ويمنع الطواقم الإسعافية والدفاع المدني من انتشال عشرات الشهداء
15:51نموذج دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة