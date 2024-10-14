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الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 177 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية بعد اغتيال الصحفي أيمن رويشد

14 تشرين أول / أكتوبر 2024 04:12

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

⛔ ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 177 صحفياً:

⭕ المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (177 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد اغتيال الزميل الصحفي:

???? الصحفي الشهيد/ أيمن محمد رويشد
يعمل مصوراً صحفياً في قناة الأقصى الفضائية

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، ونُحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الاثنين 14 أكتوبر 2024

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