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بيان صحفي رقم (649).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مذبحة جديدة بقصف مدرسة "أبو حسين" للنازحين في جباليا راح ضحيتها 28 شهيداً و160 جريحاً

17 تشرين أول / أكتوبر 2024 03:58

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

???? بيان صحفي رقم (649) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

???? جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مذبحة جديدة بقصف مدرسة "أبو حسين" للنازحين في جباليا راح ضحيتها 28 شهيداً و160 جريحاً

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة وحشية جديدة حيث قصف مدرسة "أبو حسين" للنازحين في جباليا راح ضحيتها 28 شهيداً بينهم أكثر من 160 إصابة.

جيش الاحتلال كان على علم بأن مدرسة "أبو حسين" تضم آلاف النازحين الأطفال والنساء الذين شردهم من منازلهم وقصف أحياءهم المدنية.

هذه المذبحة ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفها الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 192 مركزاً للنزوح والإيواء، وتضم هذه المراكز مئات آلاف النازحين المشردين بفعل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.

تأتي هذه الجريمة الجديدة بالتزامن مع انهيار الواقع الصحي في محافظة شمال غزة والتي يقطنها حالياً قرابة 400,000 إنسان، وحيث أن الاحتلال هدد المستشفيات وطالبها بالإخلاء لإيقاع أكبر قدر ممكن من القتل والإبادة الجماعية.

ندين ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المذبحة الجديدة ضد المدنيين والأطفال والنساء، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المستمرة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء.

نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة.

نُطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الخميس 17 أكتوبر 2024

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