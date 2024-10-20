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بيان رقم (652).. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم 380 الأحد 20 أكتوبر 2024م

20 تشرين أول / أكتوبر 2024 07:24

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

*بيان رقم (652) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

???? *‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم 380 الأحد 20 أكتوبر 2024م:*

◻️ (380) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (3,717) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻️ (52,603) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (10,000) مفقودٍ.

◻️ (42,603) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).

◻️ (17,122) شهيداً من الأطفال.

◻️ (171) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (786) أطفالٍ استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.

◻️ (1206) عائلة فلسطينية قتل الاحتلال جميع أفرادها ومسحها من السجل المدني.

◻️ (37) استشهدوا نتيجة المجاعة.

◻️ (11,673) شهيدة من النساء.

◻️ (1047) شهيداً من الطواقم الطبية (وزارة الصحة).

◻️ (85) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (177) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

◻️ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

◻️ (99,795) جريحاً ومُصاباً وصلوا إلى المستشفيات. (وزارة الصحة).

◻️ (396) جريحاً ومُصاباً من الصحفيين والإعلاميين.

◻️ (69%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

◻️ (193) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (35,055) طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

◻️ (166) يوماً على إغلاق جميع معابر قطاع غزة.

◻️ (12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

◻️ (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

◻️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

◻️ (1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.

◻️ (71,338) حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل تقريباً مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.

◻️ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية (تم اغتيال 3 أطباء منهم).

◻️ (36) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (100,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

◻️ (205) مقرات حكوميةٍ دمرها الاحتلال.

◻️ (126) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (339) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (12,700) طالب وطالبة قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

◻️ (785,000) طالب وطالبة حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم.

◻️ (750) معلماً وموظفاً تربوياً في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب.

◻️ (130) عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم الاحتلال.

◻️ (814) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (148) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (19) مقبرة دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي من أصل (60) مقبرة.

◻️ (2,300) جثمان سرقها الاحتلال من العديد من مقابر قطاع غزة.

◻️ (150,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (80,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

◻️ (200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

◻️ (85,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

◻️ (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (80) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻️ (132) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

◻️ (3,130) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.

◻️ (125) عدد محولات توزيع الكهرباء الأرضية المدمرة.

◻️ (330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.

◻️ (655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

◻️ (2,835,000) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.

◻️ (36) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.

◻️ (700) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.

◻️ (86%) نسبة الدمار في قطاع غزة.

◻️ (35) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الأحد 20 أكتوبر 2024م

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